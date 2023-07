Xuxa revela que Ayrton Senna ajudou a superar traumas causados por Pelé

Xuxa revelou mais detalhes sobre sua vida amorosa com Pelé e Ayrton Sena. No podcast "Quem Pode, Pod", de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a eterna Rainha dos Baixinhos disse que Ayrton a curou dos traumas de relacionamento que a loira teve com o Pelé.

O relacionamento de Xuxa com Pelé foi conhecido pelas incontáveis traições do Rei do Futebol. A apresentadora considera que Pelé foi o primeiro homem com quem ficou, mesmo não tendo perdido sua virgindade com Pelé. “Nem ele acreditava que eu nunca tinha feito nada. Ele não foi a primeira transa, mas considero a primeira porque foi com um homem, do jeito que realmente deveria ser”, relembrou.

Xuxa ainda tentou justificar as traições do ex-jogador, que morreu no ano passado. Segundo ela, Pelé tinha três personalidades como: o Dico, o Edson e o Pelé. "Ele mesmo dizia que tinha que ter outras mulheres, por isso ele inventou aquela história de amizade colorida, que eu ficava repetindo. Com 17 anos eu repetia o que ele dizia. Ele dizia: ‘As mulheres ficam dando em cima do Pelé, elas querem ficar com o Pelé. Mas não se preocupa, na hora que o Pelé estava transando, eu estava pensando em você'”, repetiu Xuxa.

Depois do término do relacionamento com o jogador de futebol, Xuxa ficou solteira por um ano. Em 1987, ela começou a namorar com Ayrton Senna, a quem chamava carinhosamente de “Beco”. Xuxa e o Ayrton ficaram dois anos juntos. Ela aponta que Ayrton a curou do relacionamento anterior. “O Dico [Pelé] me deixou algumas traumas e o Beco tentava me tirar isso”, contou.

Os dois continuaram mantendo contato mesmo após o término do relacionamento. Marlene Matos teria dito para Xuxa que se ela voltasse com o piloto iria largar a carreira da apresentadora e cantora. O ultimato de Marlene teria ocorrido durante o rompimento com Ayrton. “Se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Realmente, era uma prisão”, desabafou a cantora.