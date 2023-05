Roberto Justus declara que separou de Galisteu por ela usar roupa de brechó e ser 'zero Patricinha'

A apresentadora Adriane Galisteu respondeu com um "Eita", nas redes sociais, ao saber dos comentários do ex-marido, Roberto Justus, sobre o que motivou o fim do casamento entre os dois. Nesta quinta-feira (18), Adriane Galisteu viu a notícia em uma página de fofoca e comentou: "Eita! kkkk".

Robertos Justus participou de uma entrevista e declarou que o que motivou o fim do casamento entre ele e Galisteu foi por serem diferentes. Ele disse que a apresentadora era "zero patricinha", usava roupa de brechó e fumava.

"Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda Patricinha e eu Mauricinho. A casa tem que estar arrumadinha, perfeitinha. A gente gosta disso. A hora que estava com a Galisteu, ela é totalmente zero.Ela se veste no brechó, é zero Patricinha. Ela fumava cigarro na época e eu sou super contra isso...Tem certas coisas que é difícil conviver", declarou Justus