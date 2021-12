Proposital? Adriane Galisteu usa pulseira de cobra em eliminação de modelo

Dayane Mello foi eliminada na roça desta quinta-feira (2) com 27% dos votos. Já Marina ficou 40,26% e Solange 32,74%, em "A Fazenda". Ao fazer o discurso de eliminação, Adriane Galisteu citou Juliette Freire, campeã do "BBB 21", mas não foi apenas isso que chamou a atenção. A apresentadora escolheu uma "pulseira de cobra" para compor o look da noite. E claro que a peça deu o que falar. Com informações do UOL.

Internautas começaram a especular que Galisteu usou a pulseira de propósito, com a intenção de debochar da eliminação da modelo.

Adriane soube da repercussão e foi até as redes sociais se manifestar: "Não foi proposital, mas vocês gostaram da pulseira?", questionou, mudando o foco da discussão.