Xuxa cita Adriane Galisteu ao falar do namoro com Ayrton Senna e web critica: 'Desrespeitoso'

Decidida a contar ao público muitas partes de sua vida pessoal, Xuxa Meneghel lançou o "Xuxa, o Documentário", seriado que tem um episódio novo toda quinta-feira, às 18h, no serviço de streaming Globoplay. No terceiro episódio, lançado no último dia 27, a apresentadora recordou seu relacionamento com ex-piloto de fórmula 1 Ayrton Senna, que durou oficilmente por um ano e dez meses.

Nas redes sociais, o assunto abordado virou polêmica, pois a "Rainha dos baixinhos" citou Adriana Galisteu, última namorada de Senna antes dele morrer em 1994. "Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer", contou durante a produção.

Internautas não gostaram da declaração da apresentadora e também criticaram a família de Senna, pois dizem que Xuxa foi o maior amor da vida do piloto, ignorando o fato de que Galisteu foi a última namorada de Ayrton, que faleceu em um acidente de carro durante um torneio da fórmula 1.

Na web, chegaram a resgatar cenas do documentário de Senna em que amigos e empresária falam muito bem de Galisteu, dizendo que ele era "uma pessoa completamente diferente, mais alegre, mais falante, mais solto".

No documentário, a mãe de Sasha ainda falou sobre a interferência que sua ex-empresária, Marlene Mattos, tinha no relacionamento dela com Senna. “Ela infernizava minha vida com ele. Dizia que não era para ficar com ele, que era para escolher entre meu trabalho e ele... Ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, já sabia que no dia seguinte ia ter um dia horrível, de cão”, conta.

Irmã de Senna afirma que Xuxa era o amor da vida do piloto

Irmã de Ayrton Senna, a empresária Viviane Senna deu um depoimento para o documentário de Xuxa afirmando que a apresentadora era o grande amor da vida do piloto. "Tanto a Xuxa quando ele se apaixonaram, sabe aqueles amores que é uma vez na vida? É uma paixão fulminante. A Xuxa foi um grande amor da vida do Ayrton. Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu acompanhei antes e depois disso a vida dele", afirmou.

Viviane também lembrou que o amor era verdadeiro, já que os dois eram famosos então não tinha o porquê de existir nenhum tipo de interesse em crescer à custa do outro. "Uma coisa muito importante rolou aqui, que é o fato de que um não precisava do outro para ser reconhecido, pra se alavancar. Os dois estavam consolidados, entendidos realmente com super estrelas", declarou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)