Marlene Mattos responde Xuxa por ter sido chamada de ‘bruxa’

Marlene Mattos, ex-empresária da apresentadora Xuxa, respondeu nas redes sociais a fala da Rainha dos Baixinhos que a chamou de "bruxa". Durante o programa Domingão com Huck, Xuxa refletiu sobre o reencontro das duas diante das câmeras após 19 anos de distância.

"A Marlene estava bem fadinha, não estava a bruxa que era", relatou Xuxa sobre o encontro da ex-diretora na série 'Xuxa, o Documentário', produzido por Pedro Bial.

"Gostaria que quando eu sentasse ali, ela falasse: 'Me desculpa'. Ela inclusive falou para o Pedro [Bial]: 'Não vou lá para pedir desculpa'. Mas eu queria de alguma maneira que ela falasse. Talvez com o olhar, ou dizer: 'Eu mudei’. Cara, com minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, 50 e 60 era outra. E a gente tem que pedir desculpa quando a gente erra", completou Xuxa.

Após a fala no programa dominical, Marlene escreveu foi ao Instagram. "É domingo! E do alto da minha vassoura, aprecio estrelas". Ela tambám se manifestou várias vezes no passado sobre as desavenças com Xuxa. "Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser. Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois!", escreveu ela logo após o lançamento do documentário da estrela.