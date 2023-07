Filme polêmico com Xuxa 'Amor Estranho Amor' será exibido neste domingo (23)

O polêmico filme “Amor Estranho Amor”, em 1982, com Xuxa Meneghel, será exibida na TV paga neste domingo (23). O longa será exibido no Canal Brasil às 23h30. O filme voltou a ser assunto após o lançamento do documentário sobre Xuxa pela Globoplay. O drama dirigido por Walter Hugo Khouri chegou a ser tirado de circulação por Xuxa.

“Amor Estranho Amor” tem sido objeto de controvérsia desde o lançamento. Na trama, Xuxa interpreta Tamara, uma garota de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo. Além de mostrar cenas de nudez de Xuxa, o filme também mostra a apresentadora simulando sexo com um garoto de 12 anos, interpretado por Marcelo Ribeiro.

Na época, Xuxa tinha 17 anos na época das filmagens. Ela revelou que até hoje algumas pessoas a chamam de pedófila por ter protagonizado a cena erótica com um menor de idade. “As pessoas não querem saber que é uma ficção, não olham a história sobre exploração infantil”, explicou a apresentadora.

O problema com o longa aconteceu porque Xuxa começou a apresentar programas infantis na TV. De acordo com a apresentadora as locadoras apelavam para vender as fitas. “Diziam: ‘Venha ver o que a Xuxa faz com seus baixinhos’. Isso foi pesado, não tinha nada a ver”, relembrou Xuxa.

Xuxa chegou a vetar a exibição do filme de 1991 a 2018, quando pagou em torno de R$ 345 mil por ano pelos direitos da obra. Desde 2019, Xuxa desistiu do bloqueio. “Amor Estranho Amor” recebeu um relançamento e voltar à mídia. O Canal Brasil já exibiu o filme em 2021.

No documentário, a Xuxa pediu que as pessoas assistirem o filme para tirarem as próprias conclusões e enterrar a ilusão de que se trata de uma produção pornô. A história fala dos bastidores da política do Brasil e faz uma denuncia sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes.