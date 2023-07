Mara Maravilha fala em 'racismo' quando cita encontro de Xuxa, Angélica e Eliana

A apresentadora Mara Maravilha trouxe à tona uma questão relacionada ao distanciamento entre ela e o trio formado por Xuxa, Angélica e Eliana. Tudo começou quando o público começou a mencionar a morena nas redes sociais, na semana passada, após a Globo anunciar o encontro das três apresentadoras no "Criança Esperança" deste ano. Os internautas não perderam tempo em alfinetar a apresentadora por não fazer parte desse reencontro. Mara disse estar sofrendo "racismo" do trio de loiras. As declarações foram dadas durante entrevista ao programa "Fofocalizando", nesta quarta-feira (19).

"Imagina o contrário, você numa escola onde tem um monte de loirinhas, e aí você é rejeitada… Isso não é racismo?", declarou Mara Maravilha.

Mara Maravilha relembrou o passado em que competia diretamente com as outras apresentadoras em programas infantis. "No império das loiras, eu fui a morena, entendeu? A cereja do bolo", declarou Mara.

Questionada se desejava fazer parte desse grupo formado por Xuxa, Angélica e Eliana, a apresentadora foi enfática em sua resposta: "Eu não preciso, eu não preciso. Porque eu respeito a etnia, a diferença social. Eu não preciso. Minha carreira foi pautada com meu talento, minhas conquistas, aqui no SBT, na Record, no exterior, com os milhões de discos que alcancei. Eu também já tive eventos com milhões de pessoas, mesmo sendo morena. E se eu fosse preta, entendeu?".

Para finalizar, Mara Maravilha deixou claro que não odeia ninguém, mas que adotou um "modo turbo, zero filtro" ultimamente. Também negou ter alfinetado recentemente Xuxa ao mencionar a ex-diretora da loira, Marlene Mattos, em um comentário.