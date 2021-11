'Falsa perfeição', comenta Mara Maravilha após polêmica com Xuxa

Nesta quinta-feira, 11, Mara Maravilha causou polêmica após suposta alfinatada para Xuxa. O caso aconteceu após a mãe de Sasha responder a paródia que Mara fez da música 'Ilariê', incluindo "débil mental" na letra. Xuxa respondeu e se mostrou bastante decepcionada com a atitude dela, o que gerou críticas direcionadas à Mara.

"Prefiro que enxerguem em mim erros com arrependimentos, do que uma falsa perfeição. Perfeito, só Ele! Ótimo dia!", legendou a estrela em seu novo post no Instagram.

Nos comentários da publicação, diversas pessoas comentaram sobre o que aconteceu: "E você teve a humildade de reconhecer siga em frente", apontou uma seguidora. "Você é autêntica e verdadeira. Por isso admiramos tanto você", afirmou outra.