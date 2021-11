Xuxa comenta sobre deboche de Mara Maravilha com música 'Ilariê'

Após Mara Maravilha, ao fazer uma paródia com a música da "rainha dos baixinhos", Xuxa resolveu falar sobre o ocorrido. A cantora se mostrou decepcionada com a atitude da apresentadora que incluiu 'débil mental' na canção. "Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso?", disse.

"Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais. E te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso?", começa a mãe de Sasha.

VEJA MAIS:

A ex-modelo ainda pediu desculpa pelas pessoas que possuem alguma necessidade especial: "Por mim, ok. Só me dá mais pena dela. Mais pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que esteja 'nessa expressão'. É simplesmente feio. Desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todos as ex-apresentadoras são assim. O que ela quer é espaço, não dê a ela."

Na última segunda-feira, 08, Mara Maravilha participou do Programa do Ratinho, quando o apresentador pediu que ela cantasse o clássico infantil 'Ilariê'. A cantora afirmou que tinha a própria versão da música e prosseguiu cantando: "Tá na hora, tá na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa, eu virei um débil mental. Ilari, ilari, ilariê, ô, ô, ô".