Mara Maravilha vira empresária de grupo infantil

A cantora gospel de 52 anos, Mara Maravilha, vive uma nova fase de sua carreira. Na noite desta terça-feira (23), ela anunciou que se tornou empresário e divulgou o Trio H2M, um grupo infantil composto pelas crianças: Henzo, Maria Laura e Maria Eduarda.

A cantora lançou vídeos com as crianças em seu Instagram, onde fazia uma dublagem da cantora Anitta falando com seus bailarinos.

“Anitta é chata pra caramba com os seus bailarinos!!! Agora sou empresária também, com vocês o lançamento do Trio H2M, Henzo Miranda e as duas Marias Laura e Eduarda, mas prometo não ser tão chata como Anitta kkk brincadeirinha!!! E viva porque eu sou Mara Maravilha das crianças e amoooo”, escreveu na legenda do post.