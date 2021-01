Ao lado de noivo 20 anos mais novo, Mara Maravilha diz: 'Nunca fui tão feliz'

A noite da última terça-feira (5) foi muito especial para Mara Maravilha. Isso porque a cantora gospel e apresentadora celebrou a união com o noivo, Gabriel Torres. Juntos há 6 anos, a apresentadora disse que nunca antes foi tão feliz como ao lado do amado, 21 anos mais novo que ela.

"Não me lembro de ter sido tão feliz antes!!! Te amo @gabrieltorresoficial_ e tenho tanto orgulho de você ser um pai extraordinário, do nosso Benjamin", escreveu na legenda da publicação em seu Instagram.

No ano passado, o casal adotou Benjamin, que hoje tem 2 anos, depois de três anos na fila de adoção. Aos 52 anos, Mara declarou que finalmente se sentia completa por ter se tornado mãe.

"Vemos tantas mulheres sofrendo não somente por não serem respeitadas, amadas e sim por ver o descaso de homens não cumprem o seu mais nobre papel , que é o de ser pai!!! Pois é, sociedade cheia de hipocrisia existem homens com 30 anos e meninos com 50!!! Faço parte do grupo da sororidade feminina, faço parte das emponderadas .... Mãe aos 50 com o meu amado 20 anos mais novo do que eu , MAS É MEU, não roubo macho de outra mulher.... minha bandeira é SORORIDADE!!!! E estamos comemorando 6 aninhos juntos, e olha que eu sou mulher pra casar kkkk", completou Mara.