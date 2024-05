"Domingo Bregoso a Bordo" terá estilo favorito dos paraenses em festa nos rios de Belém

O cantor de brega Lucyan Costa realiza o show "Domingo Bregoso a Bordo" neste domingo (5), na casa de eventos A Barca. O público passeará pelos rios de Belém ao som do melhor do brega. A concentração começa a partir das 13h e o barco sai às 14h. O público poderá curtir ainda as belas paisagens da cidade de Belém com as apresentações Gabriel Xavier e DJ Marcio Lins.

Essa é a primeira vez que Lucyan Costa se apresentará no meio dos rios. “Estou muito ansioso para viver essa experiência. Pra mim será a primeira vez fazer um show a bordo pela orla de Belém, tocando o nosso Brega. Li essa pergunta sobre sensação e lembrei muito do clipe do Teddy Max num barco, no rio, que tanto ficou conhecido no brega paraense, o clássico ‘Ao pôr do Sol’! Essa festa ‘Bregoso a Bordo’ no domingo penso que terá o clima desse clipe, para mexer mesmo na memória afetiva das pessoas, com músicas românticas bregas que o paraense se identifica muito”, declara o cantor.

Lucyan Costa é entusiasta dos bregas do passado, com romantismo e instrumentalidade muito fiéis aos anos 1980 e 1990, visando trazer para as novas gerações, o ritmo que conquistou seus pais e avós. A ideia de fazer um show de brega no meio dos rios surgiu com o DJ Márcio Lins. Algum tempo depois ambos foram convidados para o show em A Barca.

“Eu tenho uma parceria muito bacana de trabalho e amizade com o Dj Marcio Lins e ano passado ele comentou comigo sobre fazermos algo relacionado as ‘Marcantes do Brega’ numa barca, com a paisagem do rio, pôr do sol, etc, aquele cenário bem a cara de Belém do Pará. E mês passado eu recebi o contato da organização da Barca Eventos, que estão realizando essas edições de festas a bordo pela orla de Belém, recebi o convite para fazer junto com o Marcio e aceitei”, explicou o cantor.

Para este espetáculo Lucyan pretende misturar músicas autorais com os clássicos do ritmo. “Eu vou procurar mesclar músicas autorais do meu primeiro disco ‘A Volta do Brega Raiz’ com grandes clássicos românticos nacionais e do brega paraense que a galera gosta. Músicas de Teddy Max, Mauro Cotta, Luiz Guilherme, Frankito Lopes, Jerry Adriani, Reginaldo Rossi, etc, além das autorais estarão nesse show, são referências para o meu trabalho autoral e sempre entram no repertório”, acredita.

“Domingo, acredito que o público pode esperar diversão garantida, uma programação bem nostálgica, regional, com muito ‘passado’ para galera dançar e cantar, apreciando a paisagem da nossa querida Belém, vista da Baia do Guajará, que é linda demais”, assegura. O público interessado em participar da festa poderá adquirir os ingressos do primeiro lote por R$70. Para mais informações os interessados podem entrar em contato no Whatsapp (91) 99298-3036.

Serviço: Domingo Bregoso a Bordo

Shows de Lucyan Costa, Gabriel Xavier e DJ Marcio Lins

Data: Domingo (5)

Local: Casa de shows A Barca, passeio de barco pelos rios de Belém

Concentração na casa de shows às 13h e saída às 14h

Endereço: Porto Ver o Rio- Av. Mal, Hermes, 759