Tina Turner homenageou Ayrton Senna em 1993; vídeo

A cantora Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira (24) aos 83 anos de idade se declarava fã de Ayrton Senna. Durante o encerramento da turnê na Austrália, a intérprete de "What's Love Got to Do with It" avistou o ex-piloto brasileiro, o convidou para subir ao palco e o homenageou com o clássico "The Best", do álbum "Foreign Affair”.

Na época, Senna tinha conquistado o GP de Adelaide, cidade da Austrália, e decidiu ir ao show após vencer o prêmio. Ele foi ao espetáculo acompanhado de Adriane Galisteu, namorada dele na época.

Ao subir ao palco, o ex-piloto foi aplaudido pelo público e recebeu a homenagem da cantora.

"Eu sou fã dele. Uma grande fã. Vocês sabem quem ele é? Senna, claro! O vencedor do grande prêmio da Austrália. O melhor!", disse Tina.