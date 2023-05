Tina Turner morreu: relembre os sucessos e a trajetória da artista

Reconhecida como uma das maiores e melhores cantoras do mundo, Tina Turner é destaque quando o assunto é black, pop, rock e soul. Com mais de 60 anos de carreira, ela coleciona fãs e admiradores no mundo.

A artista é dona de hits inesquecíveis para os amantes da música, como "I Don´t Wanna Lose You", "What's Love Got to Do with It" e "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" que embalaram diversas gerações desde a década de 1950, quando a sua história na música começou.

VEJA MAIS

Tina e o ex-marido, Ike Turner, que morreu de uma overdose de cocaína em 2007, fizeram muito sucesso no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Após ser espancada pelo marido eles se divorciaram.

Em 1980, ela lançou a carreira solo. Para voltar ao cenário musical, apostou no rock, influenciada pelos Rolling Stones e por David Bowie. Adotou também um novo estilo, com roupas ousadas e cabelos loiros espetados.