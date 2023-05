Rita Lee morre aos 75 anos, em São Paulo, após luta contra o câncer

A música brasileira está de luto, e sem a criatividade contestadora de Rita Lee . A cantora e compositora, “Padroeira da Liberdade”, como preferia ser lembrada, ícone do rock no Brasil, faleceu aos 75 anos, na noite de segunda-feira (08), na cidade de São Paulo, em sua residência. A notícia foi confirmada pela assessoria na manhã desta terça-feira (09).

O falecimento ocorreu após uma internação no Hospital Israelita Albert Einstein e posterior volta para casa. Em maio de 2021, ela começou a tratar um câncer de pulmão, mas foi considerada curada em abril de 2022. Na noite da segunda-feira (8), a "Ovelha Negra" partiu, deixando um legado de inteligência, talento e humor.

Rita Lee iniciou a carreira nos anos 60, com a banda Mutantes. A figura da moça ruiva foi destaque no movimento Tropicália, no qual teve a influência de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Torquato Neto. Com os baianos, ela dizia que aprendeu a estruturar uma composição.

Nos anos 70, quando já era conhecida nacionalmente, Rita Lee criou a banda Tutti-Frutti. Entre os anos 1973 e 1978, ampliou seu público com canções como “Ovelha Negra”, “Agora só falta você” e “Menino Bonito”.

Confira a canção “Ovelha Negra”, de Rita Lee