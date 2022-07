Dia Mundial do Rock: confira como surgiu a data celebrada no Brasil

Hoje é dia de rock, bebê! Nesta quarta-feira, 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock, uma data que, apesar de ser batizada como mundial, é celebrada apenas no Brasil. O dia faz referência ao maior festival de música de todos os tempos, o Live Aid, ocorrido há um pouco mais de 35 anos, com o objetivo de arrecadar fundos para famílias da Etiópia. Pensando nos amantes do gênero musical e suas vertentes, o Oliberal.com explicou como surgiu o evento, as origens do dia e alguns nomes de peso presentes na cena rockeira do mundo. Confira!

Festival influenciou a celebração da data

O Live Aid foi realizado no Wembley Stadium e no John F. Kennedy Stadium, em Londres e Filadélfia, respectivamente. (Foto: Divulgação)

A data faz referência ao Live Aid, um festival histórico idealizado para arrecadar fundos para famílias pobres da Etiópia. O show foi realizado no dia 13 de julho de 1985, no Wembley Stadium, em Londres, e no John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia, e surgiu da união do músico Bob Geldof e Midge Ure, da banda Ultravox. Juntos, eles compuseram a música "Do They Know It's Christmas?", ao lado de vários outros artistas. A canção, que teve o objetivo de reverter o dinheiro para o país africano, fez tanto sucesso que os artistas conseguiram fomentos para fazer um festival com a apresentações históricas.

Astros do rock e transmissão simultânea

Mais de 40 atrações subiram no palco do Live Aid em 1985. (Foto: Divulgação)

O Live Aid foi o primeiro festival a reunir famosos como U2, Phil Collins, Dire Straits, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney, Eric Clapton, Mick Jagger e Bob Dylan, Queen e outros. As suas 16 horas de duração foram transmitidas em larga escala por satélite e televisão e contou com mais de 1,5 bilhões de espectadores assistindo simultâneamente, em mais de 100 países. No Brasil, os shows foram exibidos em dois especiais na Rede Globo. Relembre a icônica apresentação do Queen:

Como surgiu o Dia Mundial do Rock?

Nos Estados Unidos a data é comemorada noa dia 9 de julho. (Foto: Reprodução)

Devido a magnitude do evento, Phil Collins declarou que o dia 13 de julho deveria ser considerado o Dia Mundial do Rock, porém, a data não foi aceita no mundo inteiro. Cerca de dois anos após o festival, duas rádios brasileiras adotaram a sugestão do músico e passaram a celebrar o dia, que acabou sendo reconhecido apenas no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, os americanos celebram no dia 9 de julho, data que marca a estreia de um dos programas que ajudou o gênero a se consolidar no mercado, o American Bandstand.

Sexo, Drogas e Rock and Roll: alguns nomes do gênero



Janis Joplin é considerada a rainha do rock e maior cantora da sua geração. (Foto: Daily Mirror/Mirrorpix/Getty Images) Janis Joplin é considerada a rainha do rock e maior cantora da sua geração. (Foto: Daily Mirror/Mirrorpix/Getty Images)

A frase clássica de rock remete a rebeldia e a mudança histórica que a música popular teve com o surgimento de um gênero que sempre visou desafiar o sistema. O estilo musical surgiu em meados da década de 40 e foi ganhando novas referências, técnicas e instrumentos com o passar dos anos. Essa modificações deram margem para o surgimento das suas famosas vertentes.

Entre as mais conhecidas está o rockabilly, que veio da influência do country e R&B dos Estados Unidos, muito evidenciado nas canções de Elvis Presley e Johnny Cash; o rock de garagem, com bandas como The Sonics e The Standells; o psicodélico de The Doors, Jimi Hendrix e Os Mutantes; o progressivo do Pink Floyd, o grunge do Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam; alternativo do Radiohead e Sonic Youth; glam do David Bowie e Secos e Molhados e várias outras vertentes que fizeram do gênero, um dos mais ouvidos e apreciados do mundo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)