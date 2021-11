VÍDEO: Veja curiosidades sobre Freddie Mercury, o eterno vocalista do Queen

No dia 24 de novembro, o mundo completa 30 anos sem Freddie Mercury. Com uma voz e personalidade única, o vocalista da banda Queen foi um cantor, pianista e compositor britânico que se tornou conhecido pelo tom poderoso de voz, e apresentações energéticas, sendo considerado um dos maiores artistas de todos os tempos.

Mercury morreu aos 45 anos de broncopneumonia, acarretada pela AIDS, em 24 de novembro de 1991, um dia depois de ter assumido publicamente a doença.

Para celebrar a vida do astro, confira algumas curiosidades sobre o artista que mantém uma legião de fãs e conquista gerações até os dias de hoje.

Filme

“Bohemian Rhapsody”, cinebiografia do Queen lançado em 2018, mostra como Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudaram o mundo da música para sempre ao formar a banda na década de 1970. O filme está disponível na plataforma de streaming Star+.

Origens e nome de batismo

Freddie Mercury, batizado de Farrokh Bulsara, nasceu em 5 de setembro de 1946 na colônia britânica Cidade de Pedra, em Zanzibar (hoje parte da Tanzânia), na África. Seus pais, Bomi e Jer Bulsara, eram parsis zoroastrianos - um grupo étnico-religioso que migraram para a Índia para evitar perseguição religiosa. A família se mudou da Índia para Zanzibar, já que Bomi trabalhava no Banco Colonial Inglês, e lá o casal também teve sua segunda filha, Kashmira.

Seu nome de batismo era Farrokh Bulsara, mas o astro mudou de nome legalmente para Freddie Mercury nos anos 1970, quando a banda Queen se formou.

Logo do QUEEN

O cantor se formou em arte gráfica pela Ealing Art College, em Londres, e foi responsável pela criação do logo do Queen, conhecido como Queen Crest. O conceito do logo da banda é unir os signos do zodíaco de todos os membros do grupo - Dois Leões para John Deacon e Roger Taylor, Câncer para Brian May e Virgem para Freddie Mercury. O "Q" e a coroa representam o nome da banda e a fênix é a representação da imortalidade e ressurreição.

Logo do Queen foi desenhado pelo próprio Freddie Mercury representando todos os signos dos integrantes. (Divulgação)

Freddie e Princesa Diana

O cantor e a princesa eram grandes amigos. A história mais icônica dessa amizade foi quando Mercury vestiu Lady Di de homem, com um casaco militar, chapéu e óculos escuros, e a levou para o Royal Vauxhall Tavern, um dos bares LGBTQ+ mais famosos de Londres. Freddie, no entanto, resolveu ir ao bar sem disfarces e acabou chamando toda a atenção, fazendo a celebridade real passar despercebida.

Asteróide

No ano de sua morte foi descoberto um asteroide, rondando pelo espaço, e o mesmo foi nomeado pela União Astronômica Internacional de “Freddiemercury 17473”, em homenagem ao artista. O anúncio foi feito pelo guitarrista do Queen, Brian May, que também é doutor em astrofísica.

Love of my Life

Freddie considerava Mary Austin o “amor da sua vida”, não à toa a música icônica “Love of My Life”, do Queen, foi escrita por Mercury para ela. Apesar de não terem mantido um relacionamento amoroso, Mary sempre esteve presente na vida do cantor - que, inclusive deixou sua casa e boa parte de sua fortuna para ela, além de torná-la beneficiária dos royalties de suas músicas.

Freddie e Mary Austin chegaram a ser casados, mas se separaram. A amizade durou toda a vida. (Arquivo Pessoal / Divulgação Star +)

O último amor

Jim Hutton viveu com Mercury nos últimos seis anos da vida do cantor. Eles se conheceram no início dos anos 80 num clube noturno gay em Londres e também tiveram uma linda história de amor. Em 1994, Jim publicou um livro de memórias chamado ‘Mercury and Me’, que, segundo ele, o ajudou a superar a dor da perda de Freddie. Jim Hutton faleceu em 2010, devido a um câncer, pouco tempo antes de completar 61 anos de idade.

Freddie e Jim Hutton ficaram casados por seis anos até o morte do astro. (Arquivo pessoal / Divulgação Star +)

HIV

Mercury optou por não tornar a sua condição pública para proteger as pessoas mais próximas do assédio da imprensa, e só divulgou que tinha HIV por meio de uma nota oficial um dia antes sua morte.

Mistério

Freddie Mercury foi cremado no cemitério de Kensai Green, em Londres, mas o local de suas cinzas ainda é um mistério. Há informações de que apenas Mary Austin, os membros da banda, Jim Hutton e a família dele sabem onde foram depositadas suas cinzas.