Morte de Elvis Presley: confira como foram os últimos meses perturbadores e misteriosos do astro

A vida de Elvis Presley será contada por uma nova perspectiva nesta semana. O grande “Rei do Rock” ganhará uma cinebiografia que conta detalhes sobre sua ascensão à fama. Porém, a trajetória profissional e pessoal do cantor não é somente de lembranças boas. O fim da vida de Elvis, assim como sua morte, é bastante complexa, perturbadora e misteriosa. Entenda:

Milhares de fãs lamentam, até hoje, a curta trajetória de Elvis Presley. O Rei do Rock marcou uma geração e é lembrado como referência no mundo da música. No entanto, o astro morreu muito cedo e repentinamente, aos 42 anos de idade, em 16 de agosto de 1977.

A morte misteriosa

Em 1977, Elvis foi encontrado sem vida no banheiro de sua mansão, a Graceland, em Memphis, Tennessee. Desde então, muito mistério envolveu a causa da morte. Inicialmente, o óbito foi omitido e a única informação divulgada era que o cantor sofreu uma queda e morreu.

Tempos depois, foi divulgado que ele teria vindo a falecer de uma parada cardíaca. E a explicação destacava que o abuso de medicações não estava relacionado ao caso. No entanto, esse motivo foi muito discutido, por um longo tempo, por especialistas que apontavam o uso abusivo de drogas farmacêuticas como causador do possível ataque do coração.

Até hoje, nenhum outro detalhe da morte de Elvis foi divulgado e o caso permanece um mistério. As informações da autópsia do cantor foram colocadas em sigilo por 50 anos a pedido de sua família, uma decisão que nunca foi explicada.

Meses perturbadores

O uso abusivo de medicamentos durante os últimos anos da vida de Elvis era muito evidente. O caso piorou após o divórcio do cantor com o grande amor da vida dele, Priscilla Presley, mãe de sua única filha, Lisa Marie.

No mesmo ano em que se separou, o cantor chegou a ficar em coma por três dias devido uma overdose. A dependência teria piorado com o passar dos anos, já que foram identificados cerca de 10 medicamentos diferentes em seu corpo quando ele morreu. Uma investigação que colocou o médico de Elvis como réu, descobriu que, somente em seus últimos 20 meses de vida, foram prescritos 12 mil medicamentos a ele.

O “Rei do Rock” também ganhou muito peso e chegou a pesar 160 kg, o que possivelmente agravou ainda mais seus problemas de saúde causados pelo uso abusivo de medicamentos. Ele tinha doenças como glaucoma, coração inchado, enfisema pulmonar e constipação crônica, além de alguns outros.

Com todos os problemas de saúde, há inúmeras possibilidades para o que causou a morte de Elvis Presley. O mistério só será exposto daqui a cerca de cinco anos, até que o sigilo que protege as informações de sua autópsia tenha seu prazo vencido.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)