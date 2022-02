Filme sobre a vida de Elvis Presley ganha trailer; veja

A história de Elvis Presley vai virar filme e ganhou o primeiro trailer nesta quinta-feira (17). Elvis irá trazer às telas do cinema como foi a ascensão do cantor, o auge da carreira e o declínio do artista. A cinebiografia do cantor está prevista para estrear em junho deste ano.

O ator americano Austin Butler foi o escolhido para interpretar Elvis Presley. Além de contar com a participação de Tom Hanks como o empresário do cantor, o coronel Tom Parker. O filme vai ser dirigido por Baz Luhrmann. Assista ao trailer de ‘Elvis’:

