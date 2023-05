Tina Turner morreu: a cantora americana tinha 83 anos de idade

Tina Turner, ícone internacional da música, morreu aos 83 anos, de acordo com um assessor da artista ao site Sky News. A causa da morte ainda não foi confirmada. A cantora teve uma carreira marcada por sucessos como "What's Love Got to Do with It'.

Confira alguns dos sucessos de Tina Turner

Um representante da cantora falou à Reuters que Tina morreu “pacificamente após uma longa doença” em sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça. A equipe da artista destacou nas redes sociais:

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas do amanhã”, postou nas redes sociais.

Trajetória profissional de Tina Turner

Ao longo das décadas, a indústria da música tem sido palco de inúmeras estrelas brilhantes. Entre elas, destaca-se a inigualável Tina Turner, cuja trajetória profissional é marcada por talento, perseverança e superação. De uma infância difícil a uma carreira estelar, Tina se tornou uma das maiores vozes do rock e um ícone da música mundial.

VEJA MAIS

Nascida em 26 de novembro de 1939, em Nutbush, no Tennessee, Anna Mae Bullock, mais conhecida como Tina Turner, teve uma infância conturbada. Após o divórcio de seus pais, ela e sua irmã foram criadas pela avó. No entanto, sua paixão pela música começou a despontar cedo, quando ela começou a cantar em corais da igreja e em shows locais.

O ponto de virada em sua vida ocorreu em 1956, quando ela conheceu Ike Turner, líder da banda de R&B Kings of Rhythm. Juntos, eles formaram a dupla Ike & Tina Turner, que rapidamente ganhou destaque no cenário musical. Com a voz poderosa de Tina e a energia contagiante de suas performances, eles conquistaram fãs em todo o mundo.

Tina Turner A cantora Tina Turner durante show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1988. foto ANTONIO BATALHA/AE A cantora americana Tina Turner se produziu na cena de Wembley em Londres em março de 1985. PA / AFP A cantora americana Tina Turner posa antes da coleção prêt-à-porter outono-inverno 2011-2012 da Emporio Armani em 26 de fevereiro de 2011 durante a semana de moda feminina em Milão. FOTO AFP / GIUSEPPE CACACE Giuseppe CACACE / AFP A cantora americana Tina Turner posa antes da coleção prêt-à-porter outono-inverno 2011-2012 da Emporio Armani em 26 de fevereiro de 2011 durante a semana de moda feminina em Milão. FOTO AFP / GIUSEPPE CACACE Giuseppe CACACE / AFP Tina Turner fala durante a noite de abertura "Tina - The Tina Turner Musical" no Teatro Lunt-Fontanne em 07 de novembro de 2019 em Nova York

Ao longo dos anos 60 e 70, Tina e Ike Turner lançaram uma série de hits, incluindo "River Deep - Mountain High" e "Proud Mary". No entanto, por trás do sucesso, havia u relacionamento abusivo e conturbado. Após anos de sofrimento, Tina finalmente teve a coragem de deixar Ike em 1976, iniciando uma nova fase em sua carreira.

O renascimento de Tina como artista solo ocorreu na década de 80, quando ela lançou o álbum "Private Dancer". O sucesso foi estrondoso, impulsionado pelo hit "What's Love Got to Do with It". Tina conquistou quatro prêmios Grammy e solidificou sua posição como uma das maiores cantoras de todos os tempos.

• A história de Tina Turner virou filme

A partir de então, sua carreira decolou. Álbuns como "Break Every Rule" e "Foreign Affair" produziram sucessos como "Typical Male" e "The Best". Seus shows ao vivo eram conhecidos por sua intensidade e entrega total, cativando o público em todo o mundo. Tina Turner se tornou um sinônimo de energia, paixão e talento inigualável.

Além de seu sucesso musical, Tina também conquistou a indústria cinematográfica, estrelando filmes como "Mad Max: Além da Cúpula do Trovão" e "Dois Duros em Apuros". Sua presença magnética na tela demonstrou sua versatilidade e talento como artista.

Aos 73 anos, Tina Turner realizou sua última turnê em 2009, encerrando oficialmente sua carreira nos palcos. No entanto, seu legado continua vivo. Sua música transcende gerações e inspira artistas em todo o mundo. Seu estilo único, sua voz poderosa e sua história de superação continuam a cativar e inspirar milhões de fãs.