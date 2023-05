Tina Turner morreu: Regina Casé relembra icônica personagem ‘Tina Pepper’ inspirada na cantora

A cantora Tina Turner morreu, nesta quarta-feira (24), aos 83 anos, deixando uma legião de fãs em todo o mundo que foram atravessados por algum momento da meteórica carreira de mais de 60 anos da “Rainha do Rock”. Entre os brasileiros, uma dessas fãs mais célebres é a atriz Regina Casé, 69, que ainda interpretou uma personagem que homenageava a cantora americana.

VEJA MAIS

Trata-se de Tina Pepper, personagem da novela “Cambalacho” (1986), de autoria de Silvio de Abreu. Nascida na periferia de São Paulo, Tina Pepper sonhava em ser famosa e, para isso, imitava a musa do rock. Na época, Regina Casé tinha 32 anos, mas a personagem foi tão marcante que ainda foi e é lembrada décadas depois. Alguns desses momentos foram pontuados pela atriz, em post emocionante onde lamenta a morte de Turner.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

“(...) Lá nos anos 2000 e tanto, eu no primeiro país africano que eu visitei, no aeroporto, em Maputo, Moçambique, cheguei e todo mundo gritava com sotaque: ‘Tina! Tina! Tina!’. E perguntei: “Ué? Está passando de novo? ‘Vale a Pen Ver de Novo’? Uma novela de 1982 e todo mundo gritando ‘Tina! Tina!’?. E eles disseram: não, é porque a Tina foi a primeira personagem negra que realmente nos representou. Nós somos apaixonados pela Tina Pepper!”, escreveu Regina Casé.

Um outro momento marcante para a intérprete de Zoé, vilã de “Todas as Flores” (Globoplay, 2022/2023), foi quando Regina conheceu a ialorixá brasileira Mãe Menininha do Gantois depois do sucesso de Tina Pepper. “(...) Quando a novela estava no ar e eu fazia esse personagem, recebi um recado da Mãe Menininha do Gantois dizendo que era para ir lá na Bahia. (...) Cheguei lá e falei: “O quê que a senhora quer?” E ela me disse: “Nada não, só queria conhecer de perto a Tina Pepper!”, compartilhou a atriz.

“Obrigada, Tina Turner, por tudo isso que você deixou para mim. Você foi uma das mulheres mais incríveis que já passou por aqui”, finalizou Regina Casé.

Relembre a Tina Pepper, de "Cambalacho":