Tina Turner morreu: cantora virou boneca Barbie em 2022

Em outubro de 2022, a Mattel fez uma homenagem para Tina Turner. A Barbie virou a cantora em comemoração ao 40º aniversário da música "What’s Love Got To Do With It".

A cantora que morreu hoje, 24, aos 83 anos, foi celebrada pela marca, na ocasião.

A boneca, que veste o look igual ao do videoclipe da canção: um mini vestido preto combinado com uma jaqueta jeans e seu penteado mais famoso.

“Simplesmente o melhor. 🎤 A Barbie tem o orgulho de honrar a carreira inigualável da ‘Rainha do Rock ’n Roll’ com uma boneca Barbie @TinaTurner Vestindo um mini vestido e casaco de ganga inspirado no seu visual no vídeo ‘What's Love Got To Do With It’, colecionadores e fãs de música podem celebrar o ícone da música com a nova boneca Signature #Barbie”, está escrito na publicação no perfil da Barbie.

Na web, a boneca pode ser encontrada com um valor superior a R$ 600.

"Tenho a honra de receber minha Barbie no grupo de mulheres pioneiras já representadas e apresentar mais crianças à minha jornada", disse Turner, em um comunicado, quando a Barbie foi lançada.