Adriane Galisteu tinha medo de ser agredida por marido de Ana Hickman

Uma notícia antiga em que Adriane Galisteu dizia ter medo de apanhar de Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, foi resgatada na internet. Ana Hickmann denunciou o marido neste sábado (11), após ter sido agredida dentro de casa, no Itú, no interior de São Paulo.

Em maio de 2012, a apresentadora de "A Fazenda" concedeu entrevista à coluna "Terraço Paulistano", da "Veja S. Paulo", para a qual falou sobre a briga que travava na época com a comandante do "Hoje em Dia". Na época Alexandre Correa se meteu no conflito, deixando Galisteu assustada com sua postura.

Adriane Galisteu sempre teve razão pic.twitter.com/I4pb3oXUvT — Central Reality (@centralreality) November 12, 2023

"Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater", disse Adriane em um trecho da matéria, que viralizou nas redes sociais neste domingo (12).

Em outra entrevista, desta vez para Leo Dias, Adriane Galisteu chamou o marido de Ana Hickmann de grosso e que não queria encontrá-lo. "Não. Esse marido dela eu não quero encontrar. Ela eu não tenho nada contra. Agora o marido dela... não precisa, né?", iniciou. Em seguida, Leo Dias questiona sobre um possível pedido de desculpas. "Aí é diferente. Aí depende muito mais dele do que de mim. Mas Deus me livre, né? Que homem grosso!", disparou Galisteu.

