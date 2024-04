Carro esportivo de Ayrton Senna está à venda por mais de R$ 3 milhões; veja as fotos

Admiradores de Ayrton Senna e entusiastas do automobilismo têm agora uma chance rara de possuir um pedaço da história. O Honda NSX de 1991, que pertenceu ao lendário tricampeão de Fórmula 1, está disponível para compra. Esta joia automotiva, que acompanhou Senna em suas estadias em Portugal, está sendo ofertada por um preço nada modesto: 500 mil libras, equivalente à cerca de R$ 3,1 milhões.

Ayrton Senna Honda NSX Foto: Divulgação/Auto Trader Foto: Norio Koike

O veículo foi um presente da montadora japonesa ao brasileiro, na época em que a Honda fornecia motores para a equipe McLaren. Senna contribuiu ativamente para o desenvolvimento deste superesportivo e até mesmo o testou no Circuito de Suzuka, no Japão, no início da década de 1990. Este não era o único NSX presenteado a Senna; uma versão preta do carro permanece no Brasil.

Durante suas estadias na residência em Algarve, Portugal, o piloto da McLaren utilizava o NSX, deixando uma marca indelével no veículo. O atual proprietário, que adquiriu o carro há 11 anos, em 2013, está agora colocando-o à venda. Na ocasião da primeira venda, o Honda NSX de Senna trocou de mãos por 110 mil libras, aproximadamente R$ 701 mil nos valores atuais.

Após a trágica morte do piloto em 1994, o carro foi adquirido por uma concessionária da Honda em Portugal e eventualmente acabou nas mãos do atual dono, que o comprou em 2013. Equipado com um motor V6 de 273 cavalos de potência, o NSX de Senna é capaz de atingir 100 km/h em 5,8 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 265 km/h. Com 62 mil quilômetros rodados, este ícone automotivo ainda possui muito a oferecer.

Exibição na Exposição Senna

Além de estar à venda, o Honda NSX de Ayrton Senna será um dos destaques na Exposição Senna, que ocorrerá no Circuito de Silverstone. Este evento, marcado para os dias 23 a 25 de agosto de 2024, prestará homenagem aos 30 anos da partida prematura do lendário piloto.