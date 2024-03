Antigo rival de Ayrton Senna, Piquet reacende debate sobre sexualidade de ex-piloto

Rivais eternos? Nelson Piquet, antigo rival de Ayrton Senna reacendeu o debate sobre a sexualidade do ex-piloto após três décadas de sua morte. Em entrevista recente ao Canal Ernesto, no Youtube, o convidado pareceu não estar disposto a desapegar da rivalidade.

Durante o bate-papo, Piquet voltou a afirmar que Senna não tinha relacionamentos públicos com mulheres até que ele levantasse a questão na imprensa. O ex-automobilista contou que respondeu a um processo por isso à época. Segundo ele, foi só após o interesse da mídia internacional nas questões particulares, que Senna passou a circular com namoradas para “mostrar que era macho”.

“Senna passou quase três anos na Fórmula 1 e ele não tinha nenhuma namorada”, inicia ele. O advogado de defesa dele no processo movido por Senna teria descoberto um casamento secreto do adversário, que foi anulado. “Só tem duas maneiras de anular um casamento. Não consumação ou traição pelo mesmo sexo”, acrescenta.

Já no final do assunto, Piquet diz que foi apenas depois disso que Senna começou a se relacionar com mulheres conhecidas nacionalmente. “Arrumou namoro com a Galisteu, com a Xuxa. Foi mostrar que era macho, que era isso e aquilo outro, mas a história não é bem assim”.

Processo

Nelson Piquet também foi processado por uma fala racista em outra entrevista que concedeu para um podcast. Em março de 2023, o ex-piloto foi condenado em primeira instância ao pagamento de R$5 milhões por falas racistas e homofóbicas contra Lewis Hamilton.

A sentença foi anulada pela Justiça do Distrito Federal em outubro do mesmo ano. As entidades autoras do processo recorreram e o caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)