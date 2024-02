Flamengo vence Fluminense e encaminha título da Taça Guanabara

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (25), no Maracanã, e encaminhou o título da Taça Guanabara. O Rubro-Negro se tornou da competição, com 24 pontos, enquanto o Tricolor fica na segunda colocação com 21 pontos.

Se empatar ou ganhar na última rodada, o Flamengo conquista o título da Taça Guanabara. O Tricolor, por sua vez, precisaria de uma combinação de resultados: derrota do Flamengo e tirar uma diferença de 11 gols de saldo.

Pela última rodada do Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Madureira no Maracanã. O Fluminense encara o Botafogo, também no Rio de Janeiro. As datas ainda serão definidas.

Antes disso, o Tricolor decidirá o título da Recopa contra a LDU, na quinta-feira, no Maracanã. O Fluminense perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa reverter o resultado.

Tabela de classificação do Campeonato Carioca

1º Flamengo - 24 pontos

2º Fluminense - 21 pontos

3º Nova Iguaçu - 21 pontos

4º Vasco - 19 pontos

5º Botafogo - 17 pontos

6º Portuguesa-RJ - 14 pontos

7º Madureira - 13 pontos

8º Boavista - 12 pontos

9º Volta Redonda - 9 pontos

10º Sampaio Corrêa - 7 pontos

11º Bangu - 5 pontos

12º Audax Rio - 0 ponto