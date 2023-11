Flamengo em Belém: Mengão fará jogo pelo Campeonato Carioca 2024 no Mangueirão

O Flamengo voltará ao Estádio Olímpico do Pará - o Mangueirão, em Belém. Após 10 anos, o rubro negro virá disputar uma das partidas do Campeonato Carioca de 2024 na capital paraense. Conforme a publicação do secretário de esporte e lazer (Seel), Cássio Andrade, os torcedores paraenses do clube podem comemorar, pois o jogo acontece no dia 31 de janeiro.

Confirmação ocorreu por meio de postagem nas redes sociais do secretário (Reprodução/Instragram/@cassioandrade4011)

A reportagem do jornal O Liberal apurou que o governador do Estado, Helder Barbalho (MDB) e o secretário Cássio Andrade, conversam diretamente com Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas Flamengo. O Rubro-Negro ainda não tem adversário definido para a partida, pois a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) ainda não divulgou a tabela do campeonato.

VEJA MAIS

Segundo informações, além da iniciativa benéfica para os torcedores que moram na capital paraense e normalmente não podem acompanhar as partidas do clube de forma presencial, o Estádio do Maracanã, local em que o clube rubro-negro manda seus jogos, teria o gramado preservado.

A última partida do Flamengo em Belém foi contra o Remo, quando venceu por 1 a 0, em partida pela Copa do Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o Mangueirão, que passou por um grande reforma. Além da instalação de cadeiras, construção de camarotes, novas rampas de acesso e um estacionamento capaz de receber até 9 mil veículos, o local teve uma ampliação da capacidade de público, que agora pode alcançar até 53.645 torcedores.

“Após a entrega, o Novo Mangueirão segue todos os parâmetros necessários para receber esse tipo de partida. O Pará tem um equipamento da melhor qualidade. Então é uma verdadeira alegria, para nós, do governo do Estado, anunciarmos que mais uma vez o estádio será utilizado para um grandioso evento esportivo, que é o jogo do Flamengo, já confirmado para janeiro. O objetivo é justamente esse: manter o Mangueirão na rota dos principais eventos esportivos do Brasil e do mundo, pois a torcida paraense já demonstrou que é exemplo e faz um verdadeiro show para abrilhantar ainda mais o espetáculo no estádio”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.