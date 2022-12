Jogo do Flamengo em Belém: Marcos Braz quer jogo do Campeonato Carioca no Mangueirão

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou o desejo de realizar uma partida do Campeonato Carioca em Belém, no Mangueirão. O VP rubro-negro conversou com exclusividade com o repórter Abner Luiz no Catar, durante evento de homenagem da FIFA à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Na [Copa] Libertadores de 2019 o governador [Helder Barbalho] estava presente na festa. A gente fica muito feliz por isso, por essa aproximação. E existe um projeto da Federação do Rio de Janeiro [Ferj] para que se libere e se façam jogos em outros estados. Torço para que Belém seja um dos lugares", contou Braz.

Remo e Paysandu são indiscutivelmente as principais forças do estado em termos de público, mas a torcida rubro-negra, por tradição, também é grande na capital paraense.

Em 2019, por exemplo, cerca de 6 mil torcedores acompanharam, no próprio Mangueirão, a final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e River Plate. Na ocasião, foi montado um telão no gramado do estádio, que transmitiu a partida direto de Lima, no Peru.

Últimos jogos em Belém

A última vez que o Flamengo disputou uma partida na capital paraense foi em abril de 2013, contra o Remo, pela Copa do Brasil. O rubro-negro venceu por 1 a 0, gol do atacante Rafinha. O público no Mangueirão superou 20 mil torcedores.

Pelo Brasileiro, o Flamengo não joga no Mangueirão desde 2005, quando goleou o Paysandu por 4 a 1 pela 42ª e última rodada da Série A. Renato Abreu (2) e Léo Moura (2) marcaram para o Fla. Rodrigo Broa descontou para o Papão.