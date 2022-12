Seleção Brasileira no Mangueirão: no Catar, CBF confirma jogo do Brasil em Belém para 2023

Em evento de homenagem da FIFA à Confederação Brasileira de Futebol, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, confirmou que a Seleção Brasileira fará um jogo no Pará em 2023. O vice do Flamengo, Marcos Braz, falou da possibilidade do time Rubro-negro atuar em Belém pelo Carioca de 2023. O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, também confirmou as conversas para receber as partidas em solo paraense no ano que vem.

O presidente da instituição que gerencia o futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues, comentou sobre o novo Mangueirão, que será inaugurado em 2023, sobre a importância de uma nova praça esportiva e confirmou que terá jogos da Seleção Brasileira em Belém, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"O Pará é um dos estados que tem o futebol e uma torcida apaixonante. O governador Helder Barbalho é um dos que mais apoiam o futebol, principalmente em reformar um estádio [Mangueirão], quase o construindo totalmente. Isso mostra o compromisso com o esporte e ele gosta de futebol. Portanto eu entendo que sim, vamos ter as Eliminatórias da Copa do Mundo e teremos jogos no Pará, até para homenagear a torcida apaixonada do Pará e também parabenizar o governador por essa iniciativa, de um investimento tão alto em uma praça esportiva, para que tenhamos também jogos significantes lá [em Belém]”, disse, o mandatário da CBF.