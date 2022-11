Mangueirão deve ser reinaugurado com clássico Re-Pa na primeira fase do Parazão 2023; veja data

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, deverá ser reaberto no clássico Re-Pa, válido pela primeira fase do Campeonato Paraense. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que a tabela do Parazão 2023 será ajustada para que as torcidas de Remo e Paysandu possam reinaugurar o Colosso do Benguí.

"Na hora de elaborarmos a tabela, haverá uma inteligência da Federação para que o Re-Pa ocorra no Mangueirão, para prestigiar a inauguração do estádio. Ainda não temos uma resposta oficial do Governo do Pará sobre a data de inauguração, mas trabalhamos com uma margem de segurança. A ideia é que a partida seja realizada em março", disse.

Na última terça-feira (8), representantes dos 12 clubes participantes do Parazão 2023 se reuniram na sede da FPF para determinar o sistema de disputa do torneio. No encontro, os clubes decidiram realizar pequenas alterações no formato da competição. Agora, haverá mudanças na classificação e descenso.

De acordo com o mandatário do futebol no estado, o Parazão 2023 adotará um "sistema híbrido". Para a formação da tabela do campeonato, as 12 equipes serão divididas em três grupos. Em turno único, os clubes enfrentarão agremiações de outras chaves. Mas agora a classificação para as quartas de final e o rebaixamento serão baseados na classificação geral do campeonato.

O Estádio do Mangueirão está fechado desde fevereiro de 2021, quando foi iniciada uma reforma geral de modernização. Entre as mudanças no estádio, está o aumento da capacidade de 35 mil para 51 mil torcedores. Além disso, o estádio ganhou novas áreas internas, com camarotes, restaurantes, sala do VAR, novo gramado, novo telão e novos vestiários.