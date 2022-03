Copa do Mundo 2022: veja quando foi a última vez da Seleção Brasileira no Mangueirão, em Belém

Um superclássico entre Brasil e Argentina marcou a última vez em que a Seleção Canarinho esteve em solo paraense. Arrancando a vitória sobre os “hermanos”, a partida teve momentos e estreias inesquecíveis, que até hoje são citadas pelos amantes de futebol. Sem falar na torcida, que deu um show à parte e emocionou os jogadores. Confira quando foi a última vez da Seleção Brasileira no Mangueirão em Belém:

VEJA MAIS

No dia 28 de novembro de 2011, há mais de 10 anos atrás, a Seleção Brasileira jogava no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença - o Mangueirão - em busca da vitória sobre a Argentina. Com a ajuda de Neymar e Ronaldinho Gaúcho, o time do até então técnico Mano Menezes, bateu o adversário por 2 a 0. A partida também ficou marcada pelo primeiro gol de Neymar com a camisa da Seleção no país.

Ronaldinho Gaúcho e Neymar (Reprodução: Internet / Getty Imagens)

Mas o momento que todos sempre irão recordar foi o estádio inteiro cantando o hino nacional à capela. O gesto, que emocionou os jogadores e teve origem na partida em Belém, ficou marcado e foi repetido durante toda a Copa do Mundo de 2014.

Confira o momento:

Antes deste superclássico, o Brasil só tinha atuado três vezes em Belém, com um empate e duas vitórias.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)