Mangueirão: Remo x Paysandu, Flamengo, Seleção Brasileira e shows; saiba o que pode ocorrer em 2023

O maior palco do futebol do Pará está perto de ser reaberto. O Mangueirão está com data prevista para reinauguração no dia 19 de março, com o clássico Remo x Paysandu. Mas o local vive a expectativa de receber outras partidas, inclusive da Seleção Brasileira e também de outros campeonatos, que não seja o Parazão, além de shows, já que o Colosso do Bengui será reaberto para ter shows, a conhecida “arena multiuso”.

O Mangueirão ficou fechado desde o dia 25 de fevereiro de 2021 para reformas estruturais e adequações de espaço, para melhor conforto dos torcedores, jogadores e profissionais que trabalham no Colosso do Benguí. A última partida no estádio foi Remo 2 x 1 Brasiliense-DF, final da Copa Verde ainda de 2020, competição que terminou com o time candango vencendo nos pênaltis.

Novo Mangueirão terá uma cobertura de aproximadamente 10 metros de extensão (Thiago Gomes / O Liberal)

Desde então a reforma ganhou força e está na reta final, com quase 100% finalizado. Mas nesse período muito se falou sobre como ficará o Mangueirão, quem irá reabrir, quem poderá jogar, Seleção Brasileira, Flamengo e até shows.

Entrave

A inauguração será com o clássico Re-Pa, já foi definido entre clubes, Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Governo do Estado. Porém, existiu a possibilidade de ser um jogo do Brasil, antes da Copa do Mundo do Catar, mas questões políticas na FPF, além do prazo de entrega ser curto, fizeram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) descartar o amistoso em Belém antes do Mundial, no ano passado.

Seleção Brasileira

A vinda da Seleção Brasileira para uma partida no Mangueirão é realidade. Durante a Copa do Mundo no Catar, o jornalista do Grupo Liberal, Abner Luiz, entrevistou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que confirmou uma partida da única seleção pentacampeã mundial em Belém, possivelmente pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Flamengo

Antes de ser confirmado o clássico Re-Pa na reabertura, boatos de que o Flamengo fizesse a reinauguração do Mangueirão, rolaram pelas redes sociais e grupos de mensagens. A informação foi desmentida pelo presidente da FPF e Governador do Estado, mas existe a possibilidade do atual campeão da Copa Libertadores, possa realizar um jogo em Belém.

Também no Catar, durante a Copa do Mundo, o vice-presidente do Mengão, Marcos Braz, conversou com a equipe de O Liberal e falou da possibilidade de um jogo do Campeonato Carioca em Belém. O dirigente rubro-negro citou que existe um projeto da Federação do Rio de Janeiro (FERJ), dos clubes cariocas realizarem partidas em outros estados.

Nesta semana, o jornalista Gabriel Reis, do Rio Grande do Norte (RN) e que apresenta diariamente notícias do Flamengo em seu canal no YouTube, informou em sua conta no Twitter, que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, informou que o clube rubro-negro foi convidado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, a realizar uma partida no novo Mangueirão, após a reabertura do estádio. Isso ocorreu em um evento de lançamento do livro do ex-jogador e ídolo rubro-negro Zico.

Shows

O novo Mangueirão será reaberto e poderá receber além de jogos de futebol, eventos de atletismo, já que ele continuará com a pista de atletismo, porém, outros eventos poderão ter como palco o estádio, como congressos e até mesmo shows, como foi confirmado pela Agência Pará. O local já recebeu alguns shows durante a existência, o último ocorreu em 2017, no festival Villa Mix, que ocupou toda a área do gramado.