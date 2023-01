Mangueirão receberá prolongamento da cobertura das arquibancadas e engenheiro detalha obra

Agora é reta final. O Mangueirão, maior palco do futebol paraense, está quase pronto. O Colosso do Bengui ganhou melhorias, entre elas 14 novas rampas, aumento da capacidade para mais de 50 mil pessoas, entre outros, porém ainda faltam algumas coisas para que a obra seja finalizada, uma delas é o prolongamento da cobertura do estádio.

O engenheiro e secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento e Urbano e Obras Públicas (Sedop), Arnaldo Dopazo, informou em sua conta no Twitter, que o Mangueirão está na reta final de obras e que uma das coisas que ainda falta ser finalizada é o prolongamento da cobertura do estádio e explicou o que será feito.

“A cobertura será formada por oito treliças, sendo quatro de cada lado, que apoiarão as estruturas espaciais, onde serão colocadas a cobertura prolongada. Os tirantes são presos por grandes blocos de fundação e protendidos de forma gradual, na medida em que as treliças são montadas”, comentou.

Dopazo informou ainda que a cobertura prolongada terá um ganho de quase 10 metros, além de receber, após as instalações das estruturas, telhas e uma manta. O engenheiro detalhou a ordem e o passo a passo da montagem do prolongamento da cobertura da marquise do Mangueirão.

Execução de estacas e blocos de fundação; Montagem das treliças metálicas sobre a cobertura existente; Instalação dos tirantes e protensão das treliças; Montagem da estrutura espacial; Instalação da manta TPO (que garante alta performance em coberturas de grande porte).

Quando será entregue o Novo Mangueirão



A reabertura do estádio, que está fechado desde fevereiro de 2021, está prevista para ocorrer no dia 19 de março, com o clássico entre Remo x Paysandu, válido pelo Campeonato Paraense, porém, antes do jogo entre Leão x Papão, serão realizados dois eventos, que servirão como testes do novo Mangueirão.