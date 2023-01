Vagas de estacionamento do novo Mangueirão mais que triplicam e local não terá mais ‘flanelinhas’

O Parazão 2023 está temporariamente suspenso, mas o principal palco da competição continua firme, à espera de torcedores. Depois de mais de dois anos em reformas, o estádio Mangueirão está perto de ser entregue. Com cerca de 98% das obras concluídas, o novo Colosso do Benguí estrá de acordo com os padrões da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira (CBF).

Entre as novidades do estádio, estão a construção de novos banheiros, camarotes, estacionamentos e aumento da capacidade de público. A data de entrega da estrutura é dia 19 de fevereiro.

Após a inauguração do novo Mangueirão, os problemas de segurança e falta de acessibilidade nos estacionamentos do estádio devem ser coisas do passado. Quem afirma isso é o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Arnaldo Dopazo. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o engenheiro disse que todo o espaço ao redor Olímpico do Pará será usado para estacionamentos, pondo fim a atividade de "flanelinhas" da região.

"Vamos ocupar toda a área ao redor do Mangueirão para estacionamento. Vamos passar de pouco mais de 2 mil vagas para 7 mil. Essa é outra questão que vamos deixar toda preparada para a Seel, que vai gerenciar como vai funcionar. Antes o torcedor ficava na mão de flanelinha, hoje será possível até terceirizar o serviço", disse Dopazo.

Novo estacionamento do estádio Mangueirão (Thiago Gomes/ O Liberal)

As catracas do Mangueirão, mecanismo também muito utilizado pelos torcedores, passarão a aceitar ingressos comprados pela internet. De acordo com o secretário adjunto, a modernização das estruturas também ajudará os órgãos de segurança do estádio. A partir de agora, será possível monitorar, em tempo real, quantas pessoas entraram e saíram do Colosso do Benguí.

"O torcedor chegará ao estádio com o ingresso comprado pela internet e já entra aqui por meio da leitura na catraca. [...] Esse novo sistema vai permitir o controle imediato de quantas pessoas acessaram o estádio e qual portão foi acessado. Além de ajudar no monitoramento dos órgãos de segurança, esse sistema vai ajudar o torcedor, que vai poder comprar com antecedência o ingresso, pela internet. Isso não quer dizer que vamos extinguir a venda tradicional de ingresso. Teremos bilheterias no estádio para os torcedores que, na última hora, quiserem assistir ao evento, possam ingressar no estádio", explicou o engenheiro.

Pista de atletismo

Pista de atletismo do novo Mangueirão só será instalada depois da entrega do estádio (Thiago Gomes/ O Liberal)

Mesmo com a proximidade de reinauguração do estádio, o Mangueirão deverá ser entregue ao público sem uma importante e característica estrutura: a pista de atletismo. A previsão é que a instalação ocorra apenas nos próximos meses.

De acordo com Arnaldo Dopazo, a pista de atletismo não pode ser instalada agora devido a logística de obras no Mangueirão. O local onde a estrutura ficará será ocupado, em breve, por guindaste que realizarão reparos na cobertura do estádio. Esses veículos poderiam danificar a pista antes mesmo dela ser utilizada.

"A pista de atletismo será a última coisa a ser implementada. Ainda vamos adentrar naquela região, com guindastes pesados, para fazer o prolongamento da cobertura do Mangueirão. Se a gente instalar a pista agora, ela vai se perder. Apesar disso, a pista já está adquirida, está a caminho e será de padrão internacional. Depois do processo de instalação, ela será liberada para uso em um prazo de 30 a 40 dias. Não será, no entanto, necessário o fechamento do estádio, desde que se faça uma programação de proteção da pista", finalizou.