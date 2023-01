Paysandu: Márcio Fernandes dá informações sobre time titular do jogo de estreia no Parazão 2023

O time do Paysandu está praticamente definido para a estreia no Campeonato Paraense, diante do Bragantino, no domingo (22). Pelo menos é o que afirmou o treinador Márcio Fernandes em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19). De acordo com o técnico, surgiram alguns "contratempos" de última hora, mas ele espera ter os melhores jogadores à disposição no final de semana para o Estadual.

"Tivemos alguns contratempos de última hora, mas espero contar com todos. Permanecemos com quatro titulares do ano passado, fato bem parecido com o que aconteceu em 2022, quando começamos o ano com apenas quatro jogadores de 2021. Temos que correr contra o tempo para entrosar a equipe e fazer com que os jogadores que chegaram rendam bem", disse Márcio.

Mangueirão

Uma das novidades do Parazão 2023 será o retorno do estádio Mangueirão, que tem reinauguração marcada para o dia 19 de março, em um clássico Re-Pa. Durante a entrevista, Márcio Fernandes fez vários elogios ao Olímpico do Pará e disse que a qualidade do gramado do local será o principal "ganho" que os clubes terão no torneio.

"O Mangueirão é um estádio que vai proporcionar uma qualidade de jogo bem melhor. O Parazão, geralmente, é um campeonato que requer força, porque jogamos em gramados encharcados. Com o Mangueirão reformado e um bom gramado vamos dar aos jogadores uma condição técnica melhor, privilegiar times que joguem com a bola no chão, como o nosso", afirmou.

Mais um estrangeiro?

Na coletiva, Márcio Fernandes também falou sobre o meia venezuelano Andrés D'agostino, que treina na Curuzu desde o final do ano passado. Apesar de não estar oficialmente contratado pelo Paysandu, o jogador foi utilizado no amistoso de pré-temporada, em Barcarena. O técnico do Papão disse que o atleta deixou boa impressão, mas revelou que um problema físico pode atrasar a estreia do meia com a camisa alviceleste.

"É um jogador que está aqui em fase de testes. Fez um jogo contra a Seleção de Barcarena, deixou uma boa impressão, mas sentiu uma lesão durante os treinos, o que prejudicou o progresso físico dele. Vamos aguardar o que o departamento médico tem a dizer para saber quando ele voltará a treinar", explicou.

Parazão

Paysandu e Bragantino se enfrentam pela primeira rodada do Parazão 2023 às 9h45, no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.