FPF divulga arbitragem da primeira rodada do Parazão; saiba quem apitará jogos de Remo e Paysandu

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (19) a escala de arbitragem da primeira rodada do Campeonato Paraense de 2023. O torneio começa neste sábado (21), com a partida entre Remo e Independente de Tucuruí, no estádio Baenão, em Belém.

Para o jogo inaugural, a entidade que controla o futebol no estado escalou o experiente árbitro Marco José Soares de Almeida. Ele será auxiliado por Acácio Menezes Leão e Felipe Souza da Silva. O quarto árbitro do duelo será Emmanuel Luiz Ribeiro Gomes.

Já para a partida do Paysandu, que ocorre no domingo (22), às 9h45, na Curuzu, a FPF escalou Joelson Nazareno Ferreira Cardoso. Ele terá como auxiliares Barbara Roberta Costa Loiola e Ederson Brito de Albuquerque. O quarto árbitro será Murilo Augusto Amoras de Almeida.

Veja a escala de arbitragem de outros jogos da primeira rodada do Parazão:

Castanhal x Águia de Marabá

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Assistentes: Nayana Lucena Soares e Leory Rodrigues Pereira

Quarto árbitro: Thiago Kawe da Silva Ferreira

São Francisco x Caeté

Árbitro: Fernando Antônio Nascimento Filho

Assistentes: Jhonatan Leone Lopes e Raimundo Dácio Silva da Costa

Quarto árbitro: Raymar Klemer Rezende Ferreira

Itupiranga x Tuna

Árbitro: Elerson Fernandes da Silva

Assistentes: Antônio Alves Teixeira Filho e Jheyciene Sinaira dos Santos

Quarto árbitro: André Michel Petri Galina

Tapajós x Cametá

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias e José Maria Pereira Barbosa Júnior

Quarto árbitro: Klever da Costa

Esta será a 111ª edição do Campeonato Paraense. No ano passado, o Remo se sagrou campeão do torneio, após vencer o Paysandu por 4 a 3 na decisão, em placar agregado. Por deter o título estadual, o Leão fará a abertura da competição neste ano.

As partidas de Remo e Paysandu no Parazão 2023 terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.