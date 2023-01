Remo x Independente: ingressos para o jogo têm valores e pontos de venda divulgados

Os preços dos ingressos para Remo x Independente, jogo que abre o Parazão 2023, foram divulgados pela diretoria azulina nesta quarta-feira (18). Mandante da partida, o Leão Azul cobra R$ 30 para uma entrada de arquibancada (Almirante e 25) e R$ 60 para o setor de cadeiras. A partida será realizada no sábado (21), a partir das 17h, no Estádio Baenão, em Belém.

A equipe azulina também divulgou os locais de venda dos bilhetes. O torcedor pode se dirigir a qualquer uma das oito lojas oficiais do Remo na Região Metropolitana de Belém ou, caso prefira, fazer a compra pela internet, pelo site IngressoSA.

Locais de venda presencial:

Loja Rei da Amazônia (sede social)

Loja Rei da Amazõnia (Baenão)

Loja do Remo em Castanhal

Loja do Remo (IT Center)

Rei da Amazônia (Shopping Castanheira)

Loja do Remo (Pátio Belém)

Loja do Remo (Parque Shopping)

Loja do Remo (Boulevard Shopping)

Parazão 2023

Remo e Independente Tucuruí fazem o jogo de estreia no Campeonato Paraense. Atual campeão, o Leão faz parte do Grupo A do estadual, quem contém Itupiranga, Bragantino e Caeté. Já o Galo Elétrico está no Grupo C ao lado de Castanhal, Tapajós e Tuna Luso.