Remo e Paysandu: saiba quem possui mais sócios-torcedores; veja planos, vantagens e onde ser sócio

A temporada 2023 está iniciando e com ela a torcida paraense continua dando espetáculos nos estádios, principalmente o “Fenômeno Azul” por parte do Remo e a “Fiel Bicolor” pelo lado do Paysandu. A eterna rivalidade será colocada em prova em mais um ano e os clubes buscam apoio dos torcedores em ações, uma delas é o programa sócio-torcedor. Os clubes disputam quem possui mais sócios e o Paysandu leva a vantagem nesse momento.

O Paysandu possui o Programa Sócio Fiel Bicolor, que oferece várias vantagens, além de acesso aos jogos do Papão como mandante, promoções e também sorteios e descontos. O clube bicolor está com uma promoção para sócios-torcedores que estão inadimplentes e que queiram ter as vantagens do programa, podem ser anistiados até o próximo dia 20.

Quem fizer a renovação do plano, pagará o mesmo valor do ano passado, R$ 50 o plano arquibancada e R$ 100 a cadeira e acesso aos jogos do Papão como mandante. Atualmente o Paysandu possui 4.561 sócios-torcedores.

O torcedor do Papão pode tornar-se Sócio Bicolor na Sede Social do programa na Curuzu ou pelo site.

Veja os planos de Sócio-torcedor do Paysandu

Plano Cadeira Bicolor

Valor: R$ 100 mensal

Acesso livre aos jogos no setor de cadeiras quando o Paysandu for o mandante

Entrada exclusiva

Acesso com a carteirinha do programa

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas Lobo

Plano Bancada Fiel

Valor: R$ 50 mensal

Acesso livre aos jogos no setor de arquibancada quando o Paysandu for mandante

Entrada exclusiva

Acesso com a carteirinha do programa

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas Lobo

Plano Papão da Curuzu

Valor: R$ 25 mensal

Desconto de 50% nos ingressos nas partidas em que o Paysandu for o mandante

Entrada exclusiva

Acesso com a carteirinha do programa

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas Lobo

Plano Sócio Lobinho

Valor: R$ 25

Plano para torcedores até 12 anos

Acesso livre a todos os setores com em jogos com o Paysandu como mandante, sempre acompanhado do responsável ou tutor legal do mesmo setor.

Entrada exclusiva

Acesso com a carteirinha do programa

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas Lobo

Possibilidade de entrar com os jogadores em campo, devidamente uniformizado, com antecedência mínima de 1h30 antes do jogo

Possibilidade de descontos nas escolinhas oficiais do clube

Possibilidade de ações exclusivas com o mascote do clube

Remo

Do outro lado da av. Almirante Barroso, o Remo possui o Programa Sócio-Torcedor Nação Azul, que também vem ganhando novos associados. O torcedor azulino possui direito a entrada em jogos do Leão como mandante, vantagens nas redes de parceiros, além de descontos nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

O clube azulino preparou um desconto para sócios que queiram ativar o plano Rei. Quem realizar o pagamento à vista, PIX, cartão de débito ou crédito na modalidade anual, terá desconto e o valor que seria de R$ 60, passa para R$ 49. Atualmente o Leão Azul possui 3.975 sócios adimplentes, uma diferença à favor do Paysandu de 586 sócios.

O torcedor remista pode tornar-se sócio do Programa Nação Azul na Sede Social do Remo, na Avenida Nazaré ou pelo site.

Veja os planos de Sócio-torcedor do Remo

Plano Rei

Valor: R$ 60 mensal

Desconto de 50% nos ingressos nas partidas em que o Remo for o mandante

Entrada exclusiva

Acesso com a carteirinha do programa

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas do Remo

Sorteios exclusivos

Plano Leão Azul

Valor: R$ 30 mensal

Acesso livre aos jogos no setor de arquibancada quando o Remo for mandante

Entrada exclusiva

Acesso com a carteirinha do programa

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas do Remo

Sorteios exclusivos

Plano Maior do Norte

Valor: R$ 120 mensal

Acesso livre aos jogos no setor de arquibancada quando o Remo for mandante

Entrada exclusiva

Acesso com a carteirinha do programa

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas do Remo

Sorteios exclusivos

Plano Ferinha

Valor: R$ 20 mensal

Preferência na entrada em campo com os jogadores em dias de jogos

Carteirinha personalizada

Rede de descontos em parceiros e nas Lojas do Remo

Sorteios exclusivos

