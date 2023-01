Paysandu anuncia anistia para sócio-torcedores inadimplentes antes da estreia no Parazão 2023

A diretoria do Paysandu anunciou nesta segunda-feira (16) uma promoção para torcedores inadimplentes com o programa Sócio Fiel Bicolor. De acordo com o Papão, até o dia 20 de janeiro haverá a anistia de 100% de desconto para faturas em atraso. A vantagem, no entanto, só será válida para os planos trimestral, semestral e anual.

Além da anistia de pagamentos atrasados, a diretoria bicolor anunciou que não será cobrada taxa de adesão de novos sócios. No momento, o Paysandu conta com quatro planos de sócio-torcedor: o Lobinho (R$ 12,50), o Papão da Curuzu (R$ 25), o Bancada Fiel (R$ 50) e o Cadeira Bicolor (R$ 100). Os valores são válidos até o dia 20 deste mês.

Os ajustes nas faturas em atraso e novas adesões ao plano devem ser feitas nas centrais do Sócio-Bicolor, que ficam no estádio da Curuzu e também na Sede Social do Paysandu na Avenida Nazaré.

Arrecadação

De acordo com os registros do clube, hoje o Papão conta com cerca de quatro mil sócios adimplentes. Embora não revele os dados sobre faturamento, estima-se que o clube arrecade mais de R$ 1 milhão com a venda de ingressos, de acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, sobre a expectativa de faturamento na Série C do ano passado.

Estreia

O Paysandu estreia no Parazão no próximo domingo (22), às 9h45, no estádio da Curuzu, em Belém, diante do Bragantino. Os ingressos para a partida serão vendidos a R$ 40 (arquibancada) e R$ 80 (cadeira) a partir da terça-feira (17). A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.