Programa de sócio-torcedor do Paysandu é um dos três que mais crescem no Brasil, aponta estudo

O Sócio Fiel Bicolor, programa de sócios torcedores do Paysandu, está entre os principais do Brasil. De acordo com um levantamento realizado pelo Ataque Marketing, divulgado nesta terça-feira (15), o Papão tem um dos três programas de sócio-torcedor que mais cresceram no país na primeira quinzena de fevereiro.

Segundo o levantamento, entre os dias 1º e 15 deste mês, o programa Sócio Fiel Bicolor teve evolução de 14,75% no número de afiliados. Este crescimento só não é maior do que o apresentado pelo Campinense e América de Natal, que tiveram evolução no número de sócios de 28,96% e 16,63%, respectivamente.

Além disso, o Sócio Fiel Bicolor possui atualmente 3.846 torcedores em dia. Com esse número, o Papão ocupa a 22ª colocação entre os maiores planos de sócio-torcedores do país. O Bicola é o único clube da região norte na lista dos 30º programas com mais adimplentes.

Atualmente, o torcedor pode fazer sua adesão por meio de plano trimestral (até o fim deste mês), semestral e anual. As mensalidades podem ser divididas no cartão de crédito. A quantidade de parcelas varia de acordo com o período de duração de cada matrícula, ou seja, de três a 12 vezes.

Todos os associados têm direito a ingressos ou pagam 50% na compra das entradas, bem como a participação em experiências exclusivas, desconto de 10% nas lojas Lobo e em empresas parceiras do clube, além de outras vantagens e benefícios.