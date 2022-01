Após treino aberto, presidente do Paysandu agradece à torcida e cita novidades no sócio-torcedor

O Paysandu realizou o treino aberto aos torcedores na Curuzu neste domingo (9) e o presidente bicolor, Maurício Ettinger, agradeceu a presença dos torcedores. O mandatário alviceleste falou da importância do público na construção do envolvimento entre torcida e time de 2022 e informou que o programa sócio-torcedor do clube terá novidades nesta semana.

“Gostaria de agradecer a torcida bicolor pela presença hoje no treino aberto, apesar da chuva. Esse excelente público foi importantíssimo para que os jogadores conheçam desde já a força da nossa torcida. Todos já estamos ansiosos pela estreia”, disse, em sua conta no Twitter.

Atualmente com 2.486 sócios-torcedores adimplentes, o Paysandu busca melhorar a relação com o torcedor e aumentar uma das principais fontes de receitas do clube. O presidente Maurício Ettinger citou a campanha feita por torcedores nas redes sociais e a meta de 5 mil associados estipulada por eles e informou que o programa terá um “empurrão” importante durante esta semana.

“Antecipo para o torcedor que essa semana será de duas grandes novidades no sócio. A própria torcida está falando em 5 mil sócios até a estreia, número ambicioso, mas bem possível de alcançar conhecendo a força da fiel. Vamos dar um grande empurrão pra que esse objetivo seja atingido”, disse, Ettinger.