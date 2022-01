Ex-Remo, Dioguinho cita namorada jogadora e nova fase no Paysandu: ‘atleta de verdade’

Na apresentação oficial do grupo de 2022, o meia-atacante Dioguinho esteve na “berlinda” e foi um dos entrevistados na coletiva do Paysandu. O jogador que teve uma passagem pelo Remo bem conturbada, agora é só “paz e amor” no Papão e tenta retomar a carreira e eliminar da memória dos torcedores o “antigo” Dioguinho.

Saídas no meio da pandemia, multas, afastamentos, conversas, festas, empréstimo para outro clube, tudo isso fez com que o carismático Dioguinho tivesse uma reviravolta na carreira. O jogador é conhecedor dos seus erros, mas garante que aprendeu e que no Paysandu será uma nova fase e que o torcedor alviceleste irá conhecer esse novo jeito Dioguinho de ser.

“Com os erros a gente aprende. Todo mundo sabe que não foi um, dois ou três erros lá [no Remo], mas estou focado, posso dizer que sou um novo Dioguinho. Sei que com os meus perdi muito, não vou falar muita coisa nem prometer, mas no dia a dia, jogo a jogo as pessoas irão perceber essas mudanças”, disse.

Ansiedade total

Sem jogar desde o dia 25 de setembro, Dioguinho vive a expectativa pela estreia, após ter “atravessado” a Avenida Almirante Barroso. O jogador agradeceu ao torcedor pela recepção e deixou o seu recado.

“Fica a ansiedade de vestir logo a camisa e estrear, espero que seja uma boa estreia. Agradecer também à torcida pelo carinho, me recebeu bem e dizer que o Dioguinho dentro e fora de campo não será um jogador, será um atleta de verdade”, falou.

O amor

Dioguinho está em um relacionamento com a jogadora Karol Smith, da Esmac. Segundo o jogador, a chegada de Karol em sua vida foi fundamental em sua mudança e que ela é peça fundamental no novo Dioguinho.

“Desde que conheci a Karol, tive uma companheira, que me apoia bastante e critica também. Ela assisti aos jogos quando eu estava no Ferroviário-CE, conversávamos sobre as partidas. Ela veio agregar, percebi muitas mudanças na minha vida e ela faz acontecer, me mantém na direção e estou tranquilo”, comentou

Porto seguro

Natural de Santa Izabel do Pará (PA), cidade na região metropolitana de Belém, Dioguinho possui na família o seu refúgio e a escolha por vestir a camisa alviceleste agradou a todos em casa.

“Meus pais, irmãos e avó me apoiam sempre, eles estão felizes por eu ter escolhido o Paysandu. Meus pais são Paysandu, o único que era do outro lado [Remo] era o meu finado avô, mas o restante em casa estão felizes com a minha chagada ao Paysandu”, finalizou.