Executivo do Paysandu diz que Dioguinho tem apenas seis meses de contrato

O meia Dioguinho, esteve na Curuzu na tarde desta segunda-feira (6) para assinar o novo contrato com o Paysandu. De acordo com o novo executivo de futebol do Papão, Fred Gomes, o atleta está de acordo com o perfil de jogadores que o clube quer para a próxima temporada.

"O Dioguinho foi um destaque do arquirrival e jogou a Série C pelo Ferroviário. Eu já acompanhava ele quando trabalhava pelo Floresta, outro clube do Ceará. Apesar disso, foi fundamental a participação na contratação, por ele conhecer o jogador. Entendemos que o atleta se encaixa nas caracteristicas que queremos para o clube e decidimos fechar contrato", explicou Fred.

Segundo o executivo, o contrato de Dioguinho com o Papão é curto. Serão apenas seis meses de vínculo com o clube da Curuzu. No entanto, o acordo pode ser prorrogado por mais seis meses.