Após deixar o Remo, Dioguinho joga 'pelada' e decide para time do Jurunas

O meia Dioguinho, de 25 anos, está sem clube. Mas o jogador que defendeu as cores do Remo por duas temporadas esteve em campo no fim de semana e foi “decisivo”. Dioguinho participou de um campeonato de futebol pelada, defendendo a equipe do Flamenguinho, do bairro do Jurunas.

O ex-jogador do Remo e do Ferroviário foi importante na partida de futebol pelada e decidiu para o Flamenguinho, ao marcar o único gol do jogo, diante do time do badalados. Dioguinho já se envolveu em várias polêmicas quando esteve no Remo. O jogador foi flagrado três vezes em festas em meio à pandemia e próximas de partidas importantes. Dioguinho foi multado, afastado, mas voltou a fazer atos de indisciplina, que levou a diretoria azulina a emprestá-lo para o Ferroviário-CE, após muita pressão da torcida.

Remo

Dioguinho tinha contrato com o Remo até 2022 e teria que cumprir o empréstimo com o Ferroviário até dezembro, porém, o clube cearense acabou liberando o jogador, que teria que retornar ao Leão Azul, mas a diretoria do Remo vetou a possibilidade e na semana passada clube e jogador rescindiram o contrato em comum acordo.

Paysandu

Na semana passada, na apresentação de Lecheva como novo coordenador d futebol do Paysandu, o nome do Dioguinho foi citado na coletiva e Lecheva elogiou o jogador e não descartou a chegada do meia ofensivo ao Papão para a temporada 2022.