Empresário de Dioguinho desmente chegada de proposta do Paysandu: 'Não houve conversa'

Após o atacante Dioguinho se desligar do Remo, cresceram os rumores de uma possível ida do jogador para o maior rival, o Paysandu. Mas, apesar dos elogios feitos pelo novo coordenador técnico bicolor, o ídolo Lecheva, o empresário de Dioguinho, André Rodrigues, negou que houve contato do Papão pelo atleta:

"Não houve nenhuma conversa ou proposta. Temos algumas sondagens. Até na primeira semana de dezembro devemos anunciar o novo clube do Diogo", disse André Rodrigues.

VEJA MAIS

Na última terça-feira (16), o atacante Dioguinho anunciou por meio das redes sociais o desligamento do Remo. O atleta não atuava pelo clube desde junho, quando foi emprestado para o Ferroviário-CE, mas ainda era vinculado ao leão paraense. Em nota, o jogador se declarou feliz pela oportunidade de vestir a camisa azulina e agradeceu à diretoria.

Dioguinho possuía contrato com o Remo até o final de 2022, com multa rescisória próxima de R$2 milhões. O atacante marcou seis gols pelo Leão neste ano e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B, na Terceirona do ano passado. Com a camisa do Remo, Dioguinho atuou em 45 jogos.