Paysandu: Lecheva elogia Dioguinho e não descarta possível contratação: 'Por que não?'

O atacante Dioguinho anunciou na última terça-feira (16) o desligamento do Remo. Após isso, surgiram rumores de uma possível negociação com o Paysandu - iniciada por uma fake news. No entanto, o coordenador técnico do Papão, Lecheva, quando questionado sobre uma possível contratação de Dioguinho, não se mostrou contrário:

"Eu sempre fui um técnico que montei meus elencos, então estou atento ao mercado. O Dioguinho fez boas temporadas no Remo, mas acabou se perdendo. Ele pode ser um nome que pode vir, por que não? Existem outros jogadores locais que estamos analisando", afirmou Lecheva.