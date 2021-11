Dioguinho anuncia desligamento do Remo e afirma: 'Deixaram um legado na minha história'

O meia Dioguinho anunciou, por meio das redes sociais, que não faz mais parte do Remo. O atleta não atuava pelo clube desde junho, quando foi emprestado para o Ferroviário-CE, mas ainda era vinculado ao leão paraense. Em nota, o jogador se declarou feliz pela oportunidade de vestir a camisa azulina e agradeceu à diretoria. Veja:

Dioguinho entrou em choque com a diretoria do clube após ser flagrado, mais de uma vez, em festas na capital paraense. Pelo clube, o atacante marcou seis gols em 28 jogos e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B deste ano.

Em uma entrevista exclusiva ao O Liberal, Dioguinho contou que recebeu a ordem de treinar com os garotos da base, porém afirma que decidiu não acatar essa decisão da diretoria, já que não é da base do clube. O jogador reclamou da forma como está sendo tratado por alguns torcedores, que usam termos como “drogado” e “cachaceiro” em mensagens encaminhadas nas redes sociais.

Após a crise, Dioguinho se transferiu para o Ferroviário-CE, mas teve a passagem apagada. Pelo Ferrão, o jogador participou de sete partidas e não marcou gols. O atacante foi desligado do clube nordestino no dia 30 de setembro. Desde então, ele estava em Belém, treinando junto com as categorias de base do clube, aguardando propostas de empréstimo.