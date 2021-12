Torcedores do Paysandu aprovam contratação de Dioguinho: 'Tem tudo pra dar certo'

Além da boa atuação do Paysandu, sobretudo no primeiro tempo, diante do Remo, o torcedor bicolor saiu feliz de campo com outra notícia. Ao final da partida, o clube anunciou a contratação do atacante Dioguinho. Apesar da passagem recente pelo rival, o novo reforço foi comemorado pela Fiel.

Quem aprovou a contratação foi Célio Fonseca, torcedor bicolor, que esteve no estádio da Curuzu no último Re-Pa. Segundo ele, Dioguinho será peça fundamental para a reestruturação do Paysandu no próximo ano.

"Se ele tiver cabeça no lugar, acho que ele tem tudo pra chegar no Paysandu e arrebentar. Ele é um jogador rápido, que vai pra cima e creio que ele tem tudo pra fazer uma grande temporada de 2022. Acredito que ele venha pra ser titular. Dá pra formar um trio lá na frente com ele, Danrlei e Marlon. A ideia é ter um ataque bem rápido", avaliou.

Quem foi menos otimista, mas também aprovou a contratação foi Eduardo Martins, outro torcedor bicolor que esteve na Curuzu. Segundo ele, Dioguinho é uma boa contratação, mas deve ser apenas compor elenco na próxima temporada.

"A vinda do Dioguinho é uma boa aposta pro Paysandu. Pode dar certo, mas tem que testar pra ver se ele responde bem. Espero que ele não seja titular, que venham jogadores melhores do que ele, mas que ele possa compor elenco e contribuir. Agora, se ele vir do banco e mostrar valor, tem que ser titular", explicou.

O Paysandu volta a campo neste sábado (4), às 17h, para enfrentar novamente o Remo, desta vez no estádio da Curuzu, pelo confronto de volta das semifinais da Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance de Oliberal.com.