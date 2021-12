Primeira contratação do Paysandu para 2022, Dioguinho acompanha o Re-Pa na Curuzu

O meia-atacante Dioguinho, ainda não foi apresentado oficialmente no Paysandu, mas já o mais novo contratado do Papão já está na Curuzu. O jogador foi flagrado no estádio bicolor, ao lado de Lecheva, coordenador de futebol do Papão, para acompanhar o clássico Re-Pa, pela Copa Verde.

Dioguinho, de 25 anos, teve passagem pelo Remo em 2020 e 2021. No clube azulino conquistou o acesso para a Série B, disputou o início da Segundona, mas se envolveu em polêmicas e foi afastado do elenco. Meses depois mais uma vez o jogador foi flagrado em festas e foi emprestado pelo Remo ao Ferroviário-CE, onde enfrentou o Paysandu na Série C, mas foi devolvido ao Remo, que rescindiu seu contrato.

Lecheva já havia trabalhado com Dioguinho no Izabelense e o coordenador de futebol alviceleste nunca escondeu a possibilidade de chegada do atleta no Papão.