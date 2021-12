Ele tá on! Após assistir o Re-Pa na Curuzu, Dioguinho é apresentado oficialmente pelo Paysandu

Ele chegou! Depois de levar o Remo à Série B e ter se metido em baladas, Dioguinho foi apresentado oficialmente no Paysandu, maior rival azulino. Na noite desta quarta-feira (1), após o clássico Re-Pa que terminou empatado em 2 a 2, o jogador foi anunciado pelo Papão nas redes sociais.

Ao lado dos troféus do Papão, Dioguinho foi apresentado como Diogo dos Santos. O meia-atacante de 25 anos chega à Curuzu com o aval de Lecheva, que foi recém-contratado pelo Bicola para exercer a função de coordenador de futebol. Os dois já trabalharam juntos no Izabelense.

Com passagens pelo Castanhal, Amazonas-AM, Ypiranga-AP, Dioguinho teve destaque no Remo ao comando de Paulo Bonamigo. O jogador ganhou rodagem em 2020 e na temporada 2021 foi o destaque do clube azulino no Parazão e também no início da Série B, porém, problemas extracampo, prejudicaram a carreira do jogador, que foi emprestado ao Ferroviário-CE para a disputa da Série C.

Dioguinho chegou a jogar contra o Paysandu na Terceirona e deu passes para gols, na goleada do Tubarão por 5 a 1. Com derrocada do ferroviário na Série C, ele foi devolvido ao Remo, onde rescindiu o seu contrato que iria até 2022.